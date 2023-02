Il pugile Daniele Scardina in coma, il messaggio di supporto dell’ex Diletta Leotta: «Forza Dani»

Iniziano ad arrivare le prime parole di supporto a Daniele Scardina, operato d’urgenza nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, dopo aver avuto un malore durante una sessione di boxe. La conduttrice televisiva Diletta Leotta, nonché ex fidanzata del pugile, ha lasciato un messaggio sui social mentre seguiva il derby allo Stadium per Juventus-Torino. «Forza Dani», ha scritto in una stories su Instagram con l’emoticon delle mani giunte in segno di preghiera. Leotta e Scardina sono stati fidanzati circa un anno tra l’agosto del 2019 e l’agosto del 2020. «Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato», aveva dichiarato all’epoca il pugile a Chi. «Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo», aveva poi aggiunto. Al momento, Scardina si trova in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, a Milano, e le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Secondo le prime informazioni, il malore è stato causato da uno svenimento avvenuto nella palestra dove si stava allenando, in vista del debutto ai mediomassimi.

DILETTA LEOTTA / Stories Instagram di Diletta Leotta, 28 febbraio 2023

