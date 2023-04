Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebé, la festa in famiglia: «Sorprese di Pasqua»

«Sorprese di Pasqua» in casa Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista sportiva e il portiere del Newcastle hanno infatti rivelato sui social network che presto diventeranno genitori di una femmina. A due settimane circa dal post in cui confermavano la notizia della gravidanza, la giornalista e il calciatore si sono mostrati sui social circondanti dai palloncini rosa. Karius tiene in mano una torta su cui è disegnata una famiglia con la cicogna che sta portando un fagottino tutto rosa. Prima di questo gender reveal party organizzato per rivelare il sesso del nascituro, la coppia aveva svelato la gravidanza con un video condiviso su Instagram in cui si abbracciavano sulle note di Fix you dei Coldplay, dopo giorni di indiscrezioni che entrambi non avevano mai smentito. «Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! – aveva scritto la giornalista di Dazn – Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre».

Leggi anche: