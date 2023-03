Brasile, Lula ha la broncopolmonite e annulla il viaggio in Cina da Xi Jinping: «Ma è solo rimandato»

L’equipe medica che si occupa della salute di Lula ha sconsigliato al presidente del Brasile di recarsi in Cina, dove martedì prossimo avrebbe dovuto incontrare il presidente cinese Xi Jinping. Una forma persistente di broncopolmonite che ha allertato lo staff sanitario e costretto al riposto assoluto Lula, nel palazzo Alvorada di Brasilia. La diagnosi di «broncopolmonite batterica e virale, dovuta a influenza di tipo A» era arrivata giovedì sera. Lula è stato sottoposto immediatamente a un ciclo di antibiotici che ha migliorato le sue condizioni, non abbastanza però da rispettare la sua agenda istituzionale: tutti gli appuntamenti ufficiali sono stati cancellati. Compresa la trasferta in Cina. «A causa di disposizioni del suo team medico, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha deciso di posticipare il suo viaggio in Cina», ha fatto sapere in una nota la presidenza, «il rinvio è già stato comunicato alle autorità cinesi con la reiterazione della volontà di programmare la visita in una nuova data». L’incontro era molto atteso, soprattutto sul piano commerciale, industriale e agricolo, perché ad accompagnare il presidente c’era una delegazione di 240 uomini d’affari.

