Sangiuliano da Fazio, botta e risposta sugli “stalinisti” nella Rai: «C’è ancora chi gira col colbacco…» – I video

Lo scambio tra il conduttore e l’ex direttore del Tg2 tocca anche la presenza dei partiti in viale Mazzini: «Fuori dalla Rai? Più probabile la vita su Marte»

Parte con una domanda che ha il vago odore di trappola l’intervista di Fabio Fazio al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ospite di Che tempo che fa su Rai3, l’ex direttore del Tg2 si sente subito chiedere quella che il conduttore definisce una domanda personale: «È contento del ruolo che ha o preferiva stare alla Rai?». «No no, adesso mi diverto di più al ministero – risponde Sangiuliano – sono sincero, sono molto più contento. Anche perché mi sento più libero». Ed è a quel riferimento della libertà che Fazio coglie la palla al balzo: «Ma secondo lei c’è più possibilità di vita su Marte o dei partiti fuori dalla Rai?». Sangiuliano sorridendo non ha dubbi: «Più probabile la vita su Marte…».

L’intervista prosegue con il tema degli ingressi gratuiti nei musei, su cui Sangiuliano si è sempre detto contrario: «Una cosa che vale va pagata…», ma cosa ne pensa del canone Rai quindi? Fazio citando una battaglia di Matteo Salvini che punta all’abolizione del canone Rai incalza il ministro, che prova a rispondere: «La Rai deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io ne so qualcosa ho subito censure sulla mia pelle». Fazio gli ricorda poi una dichiarazione di Maurizio Gasparri, secondo il quale bisognerebbe «destalinizzare la Rai». Sangiuliano, dipende Rai in aspettativa, si dice d’accordo con il senatore forzista: «Qualche piccolo Stalin ancora circola, qualcuno che sta ancora con il colbacco». E Fazio si concede anche una battuta: «Sarà per l’aria condizionata».

Leggi anche: