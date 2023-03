Dalle finte foto di Putin in ginocchio alle “birre di Bill Gates”: le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Questa settimana ci siamo occupati delle bufale riguardanti l’intelligenza artificiale, che ha creato una popolarissima immagine ritraente Vladimir Putin in ginocchio davanti a Xi Jinping, probabilmente per “baciargli le mani”. Sono tornati, come ormai d’abitudine, i complotti su Bill Gates e i vaccini contro il nuovo Coronavirus. Si è inoltre discusso della presunta messinscena tirata su per «simulare» la visita di Putin a Mariupol, grazie al contributo di un inesistente sosia, e delle condizioni del fiume Adige, erroneamente descritto come prosciugato (e “scomparso”) a causa della siccità.

