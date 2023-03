No! Questa non è la foto del marinaio che ispirò Popeye

Siamo abituati a scrollare il cellulare e a consultare i contenuti offerti sui social, dove troviamo spesso storie capaci di emozionarci. Sono proprio le emozioni a far abbassare la guardia facendo cadere in errore. È il caso di una foto attribuita erroneamente al marinaio che avrebbe ispirato la figura di Popeye, il noto e amato personaggio dei fumetti.

Per chi ha fretta

Il personaggio di Popeye sarebbe stato ispirato alla figura di un ex marinaio di nome Frank Fiegel, compaesano del fumettista americano Elzie Crisler.

Il marinaio nella foto non è Frank Fiegel, ma un membro della marina britannica. Veniva soprannominato “Popeye” per la sua somiglianza con il personaggio del fumetto.

La foto del marinaio risale al 1940, quando Frank Fiegel aveva più di 70 anni.

Analisi

La seguente immagine è stata condivisa sui social, come Facebook, ottenendo in un giorno oltre 51 mila condivisioni:

Non tutti sanno che #BraccioDiFerro è esistito veramente. L’uomo che ispirò il personaggio si chiamava #FrankRockyFiegel ed era un marinaio. Era noto per la sua forza fuori dal comune. Batteva avversari più grandi di lui al punto che a volte non si alzavano da terra quando li colpiva con un pugno. Viene anche ricordato per il suo buon cuore e affetto verso i bambini. Ritiratosi dalla navigazione lavorò come buttafuori in una taverna. Fu proprio lì che il fumettista #ElzieCrislerSegar rimase affascinato dal quel bizzarro personaggio che raccontava storie incredibili di risse e scazzottate, parlando solo con mezza bocca perché l’altra era sempre occupata dall’inseparabile pipa. Così i due divennero amici e decisero di creare un fumetto. Dato che Frank aveva un occhio più grande dell’altro, il fumettista battezzò il personaggio #PopEye che in inglese è il nome di una malattia che colpisce alcuni pesci lasciandoli con un occhio più grande dell’altro. Invece la lattina di spinaci, che dà forza al marinaio, esisteva anche nella vita reale ed era lo spuntino che lui faceva durante la pausa di lavoro al porto

La foto del marinaio

La foto raffigura veramente un marinaio, ma non si tratta affatto di Frank “Rocky” Fiegel. Secondo la storia raccontata nel post, Elzie Crisler conobbe un ex marinaio, residente a Chester (Illinois), che lo avrebbe ispirato per creare il personaggio di Popeye, pubblicando la prima striscia del fumetto il 17 gennaio 1929. La foto dell’uomo che somiglia a Popeye venne scattata nel 1940 e si trova nel sito del britannico Imperial War Museum (Iwm.gov.uk) con la seguente descrizione: «A Leading Stoker nicknamed “Popeye”, with 21 years service». Insomma, si tratta di un marinaio britannico, ancora in attività anche nel 1929, che venniva soprannominato “Popeye” per la somiglianza con il personaggio del fumetto.

Secondo le ricostruzioni, l’ex marinaio che ispirò il fumettista morì nel 1947 all’età di 79 anni. Non poteva essere affatto l’uomo ritratto nella foto pubblicata dall’Imperial War Museum. La foto più accreditata a Frank è la seguente:

Conclusioni

La foto non rappresente l’ex marinaio che avrebbe ispirato Elzie Crisler nel creare il personaggio di Popeye. La persona ritratta, oltre ad essere britannico e non un residente di Crisler, era ancora in attività nel 1940. L’unico collegamento con il fumetto è il soprannome, attribuito per la sua somiglianza con il personaggio.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

