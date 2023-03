Un premio alla preside licenziata in Florida per aver mostrato il David di Michelangelo, l’invito di Nardella: «Venga a Firenze»

La città di Firenze consegnerà un premio a Hope Carrasquilla, la professoressa e preside della della Classical School di Tallahassee, in Florida, che è stata licenziata per aver osato mostrare il David di Michelangelo durante una lezione sul Rinascimento. Atto che i genitori di alcuni suoi studenti hanno considerato al pari di mostrare in classe materiale pornografico. A dare la notizia della premiazione è stato il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella. Che in questi giorni è a New York per partecipare a un congresso dell’Onu in qualità di presidente di Eurocities, associazione che riunisce 200 città in oltre 28 Paesi per guidarne il miglioramento nella qualità della vita. Nardella ha anche fatto sapere di essere intenzionato a invitare nel capoluogo toscano la preside, in modo che possa ammirare di persona il capolavoro di Michelangelo. Su Facebook, il primo cittadino ha aggiunto: «Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. L’arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto». Anche Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia, il museo fiorentino che custodisce il David di Michelangelo, aveva criticato la decisione della scuola. «Nudità non corrisponde a pornografia. Mi meraviglio di questi genitori perché il David è il simbolo del Rinascimento che mette al centro dell’attenzione l’uomo nella sua perfezione così come è stato creato da Dio», ha detto. E ancora: «Il David è una figura religiosa, è l’espressione della nostra cultura europea e non ha niente di pornografico».

