Antonio Conte saluta il Tottenham: «Il nostro viaggio insieme è finito»

Un messaggio di addio ai tifosi che l’hanno supportato, che hanno apprezzato il suo modo intenso di vivere le partite, e una carrellata di foto della sua esperienza a Londra, sponda Tottenham. Antonio Conte, a qualche ora dall’annuncio ufficiale della risoluzione consensuale del contratto con il club inglese, ha condiviso un post su Instagram per salutare chi l’ha accompagnato in questi ultimi 17 mesi di carriera. «Il calcio è passione. Voglio ringraziare dal profondo tutti quelli che agli Spurs hanno apprezzato a condiviso la mia passione e il mio modo intenso vivere il calcio da allenatore», ha scritto Conte, 53 anni, «un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre mostrato supporto e apprezzamento, non dimenticherò mai di avervi sentito cantare il mio nome. Il nostro viaggio insieme è finito, vi auguro il meglio per il futuro».«»

Continua a leggere su Open

Leggi anche: