Bologna, gli ambientalisti che sgonfiano le gomme ai Suv: «Andate in bicicletta»

Si chiamano Tyre Extinguishers (TX) e hanno una missione: sgonfiare le gomme dei Suv che trovano per strada. E invitare i proprietari ad andare in bicicletta. Di loro ha parlato qualche tempo fa anche il Guardian. Ma adesso sono sbarcati a Bologna. «Il nostro scopo è rendere impossibile possedere un enorme, inquinante 4×4 nelle aree urbane di tutto il mondo. Stiamo difendendo noi stessi dal cambiamento climatico, dall’inquinamento, da pericolosi conducenti. Lo facciamo in modo semplice: sgonfiando gli pneumatici di questi mastodontici veicoli, causando un problema ai loro proprietari bloccando la valvola della gomma», dicono nel volantino di rivendicazione che circola su Telegram e citato oggi dall’edizione locale di Repubblica.

Hanno colpito in zona Saragozza, soprattutto tra via Bellinzona e via Belluzzi. E hanno spiegato ai proprietari che non è un fatto personale: «Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. I Suv sono inutili, e pura vanità. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con mezzi pubblici». I Tyre Extinguishers hanno rivendicato azioni a Berlino, Poitiers, Solihull. In Italia a gennaio erano stati presi di mira trenta Suv a Milano e 70 a Torino. A febbraio avevano colpito di nuovo nel capoluogo meneghino. I TX si professano difensori dell’ambiente e della convivenza nelle città, prendendo di mira non tutto il parco veicolare, ma specificamente i Suv. «Le amministrazioni hanno fallito nel proteggerci da questi giganteschi veicoli; tutti in realtà li odiano tranne i loro proprietari».

