Editoria, parte la trattativa tra Gedi e banca Finint per i quotidiani locali del Nord Est: chi fa parte della cordata

Entra nel vivo la trattativa tra il gruppo Gedi e la banca Finint che ha avanzato un’offerta per l’acquisto delle testate locali del Nord Est tra cui Il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, Il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso e Nordest economica. Partono ora i negoziati in esclusiva, come spiega il gruppo di John Elkann proprietario tra gli altri di Repubblica e La Stampa in una nota, «per consentire lo svolgimento della due diligente e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione». La chiusura dell’accordo, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare per giugno. Nella cordata guidata dal patron di banca Finint, Enrico Marchi, ci sono anche diversi nomi dell’imprenditoria locale del Nord Est che hanno costituito una società ad hoc. Di questa newco fanno parte anche Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Enrico Carraro (Gruppo Carraro), Federico De’ Stefani (Sit Group), le famiglie Nalini (Gruppo Carel) e Zanatta (Tecnica Group), Videomedia (società attiva nel campo televisivo con TvA e TeleChiara).

Continua a leggere su Open

Leggi anche: