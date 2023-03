Quella volta che Fedez fu scartato per un film di Netflix: ecco la scena della «occasione sprecata» – Il video

Fedez avrebbe potuto recitare con Jennifer Aniston e Adam Sandler nel film Murder Mystery, ma al provino il rapper è stato sonoramente bocciato. È lui stesso a raccontare l’episodio nell’ultima puntata di Muschio selvaggio, in cui ha ritrovato dopo cinque anni di gelo l’amico Fabio Rovazzi. «Arrivo in una sala – racconta Fedez – una tizia mi chiude nella stanza, mi dà una pistola finta e mi dice “toh, recita”». La performance però non sarebbe piaciuta alla selezionatrice: «Mah, secondo me ho fatto un figurone», si difende Fedez che ricorda: «Avevano anche un manichino finto che dovevo prendere per la gola, puntargli una pistola e dire “I spoke in English my while Life, stupid idiot!”» tra le risate di Ravazzi e Luis Sal. Nelle sue stories su Instagram, Fedez ha anche mostrato il pezzo del film americano prodotto da Netflix in cui avrebbe dovuto recitare.

