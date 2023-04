Fedez sotto attacco per la vacanza a Dubai, quando diceva a Muschio selvaggio: «È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto» – Il video

Nuove polemiche in casa Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere le festività di Pasqua a Dubai. Niente di troppo sconvolgente, certo, se non fosse che sui social network gli utenti si siano scagliati contro il rapper accusandolo di essere «incoerente». Alla piazza pubblica, infatti, non è sfuggito un dettaglio legato alle ultime dichiarazioni di Fedez che, durante una puntata dello scorso anno del podcast Muschio Selvaggio con Fartade e Barbascura, aveva definito la città degli Emirati Arabi Uniti come la “Disneyland degli orrori”. «Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di uno yuotuber che fa divulgazione storica e geopolitica, Nova Lectio, e ho deciso che non ci vado più. È Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto». E se c’è chi ha provato a giustificarlo, altri utenti lo hanno invece condannato. «Coerenza portami via», scrive un utente sotto il video. Ma anche: «Ma lui fa quello che decide la moglie se non vi è chiaro». A puntare il dito contro la coppia è arrivata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli che, ripostando il filmato sulle sue Instagram stories e su Twitter, ha voluto mostrare il suo disappunto verso il comportamento, definito «incoerente», del rapper.

