Fedez e Fabio Rovazzi sui motivi della loro lite: «Eravamo come fratelli, poi i soldi hanno rovinato tutto»

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio del 27 marzo, Fedez ha ospitato nel suo podcast Fabio Rovazzi, con il quale aveva condiviso un’intensa amicizia prima di un allontanamento improvviso. «Con lui non affronto una discussione che non vada oltre il ciao, ciao da 5 anni», lo introduce Fedez. E proprio sui motivi della lite, che coinvolse pure J-Ax e con il quale il marito di Chiara Ferragni ha da poco ricucito, i due decidono di tornare a parlare, per chiarirsi e capire cosa ha provocato la rottura. «Ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, eravamo fraterni», ricorda il rapper, «non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c’eravate, per me è stata una mancanza importante». E poi prova a dare un senso a quanto accaduto: «Dimmi se sbaglio, ma credo che tutti, Ale di meno ma io, te e altri, fossimo un po’ in un delirio di onnipotenza del ca**o, eravamo un po’ troppo legati al vil denaro». Inizialmente Rovazzi non concorda con Fedez, e allora il rapper prova a spiegare meglio. «Con Andiamo A Comandare sono arrivati un sacco di soldi, e mischiare amicizia, lavoro e denaro è stato un casino. A un certo punto si parlava più di contratti che di amicizia», continua il suo racconto Fedez, «poi stava nascendo mio figlio, impelagati in questa situazione, era tutto diventato molto pesante». Gli fa eco Rovazzi: «Però se tu ci pensi noi siamo nati come amici, poi a un certo punto abbiamo iniziato a lavorare insieme poi sono arrivati i soldi e tutto, è fisiologico che vada tutto a pu****e. Noi abbiamo fatto questo errore: non dovevamo mettere il lavoro in mezzo. Anche se l’amicizia aveva creato un clima creativo pazzesco». E Fedez conclude: «Un errore che non rifarei, perché abbiamo perso troppo in termini di rapporti umani».

