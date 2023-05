Muschio Selvaggio, Fedez sulla sparizione di Luis Sal: «Chiarirò tutto, sono a un punto limite» – Il video

«Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato uno dei migliori». Sono le parole di Fedez, in diretta su Instagram, parlando ai fan riguardo l’assenza dello storico collega Luis Sal nella co-conduzione del podcast Muschio Selvaggio, sostituito nell’ultimo episodio del podcast dal content creator Mr.Marra. Da tempo i rapporti tra il rapper e il collega si sarebbero incrinati. Da presenza fissa anche nella vita privata dei Ferragnez, improvvisamente Luis Sal è sparito. Fedez sembra voler chiarire la situazione, ma precisa: «Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario». E il rapper milanese continua: «L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta la serenità del mondo». Ma Fedez tenta di rassicurare i fan: «Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte».

Leggi anche: