«Con 200 euro potete usufruire della sanatoria per le violazioni formali dal 2017 al 2022»: il video del commercialista su TikTok

Con un breve video su Tiktok il commercialista Luca Manfredini spiega a tutti come funziona la sanatoria da 200 euro sugli adempimenti formali. Ovvero, come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, di irregolarità e omissioni che non incidono sull’imponibile o sull’imposta da versare. Ma che possono ostacolare l’attività di controllo. Si parla di dichiarazioni annuali incomplete, liquidazioni periodiche Iva non presentate ma con l’imposta pagata, di tenuta irregolare delle scritture contabili e di omesse comunicazioni in tema di cedolare secca. Chi intende aderire deve pagare duecento euro per ogni periodo di imposta. In due rate: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda l’anno prossimo. Al momento della seconda scadenza occorre però anche aver rimosso l’irregolarità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: