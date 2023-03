Silvio Berlusconi resta in osservazione al San Raffaele: dimissioni rinviate. Le condizioni di salute e la visita del figlio Luigi

Ricoverato da tre giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi non sarà dimesso oggi, mercoledì 29 marzo, come previsto, ma resterà nella struttura un giorno in più. Una degenza prolungata quindi, causata secondo indiscrezioni da un episodio di aritmia avvenuto lunedì’ scorso 27 marzo. Il leader di Forza Italia era arrivato nel nosocomio milanese per dei controlli e ora con tutta probabilità verrà dimesso nella giornata di domani. A fargli visita in ospedale poche ore fa il figlio minore Luigi Berlusconi. Arrivato intorno alle 13.40 al San Raffaele, ha incontrato il padre per poi andare via dalla struttura circa un’ora e mezza dopo, senza rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. Ieri in visita al leader di Forza Italia era andato il fratello Paolo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: