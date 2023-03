L’Aquila, litiga con la mamma e cade giù dal secondo piano: una bambina di 11 anni è grave

Una ragazzina di 11 anni è stata trovata sull’asfalto a Luco dei Marsi in provincia de L’Aquila. È accaduto l’altra notte poco dopo le 23 in una traversa di via degli Abruzzi. Secondo il personale del 118 che l’ha soccorsa è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’ambulanza l’ha trasportata al Bambin Gesù di Roma. Ha riportato fratture agli arti e al bacino. Secondo una prima ricostruzione la madre non si è accorta di nulla. Ma l’aveva messa in punizione chiudendola a chiave nella sua stanza. Anche se secondo altre versioni si sarebbe chiusa lei stessa dentro. Sul balcone da cui la bambina si sarebbe buttata non è stato trovato uno sgabello. I carabinieri hanno interrogato la madre in caserma. Hanno anche acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Secondo la ricostruzione del Messaggero la bambina aveva discusso con la madre per l’ennesima volta prima di rinchiudersi nella sua stanza. A Luco dei Marsi tutti conoscono bene la famiglia. «La ragazzina vive con la madre e c’è molta conflittualità tra i genitori da quando non vivono più insieme», spiega un vicino di casa. «Siamo contenti che si sia salvata, che non abbia riportato gravi lesioni. Come conoscente mi stringo intorno alla famiglia perché capiamo la gravità del fatto accaduto e siamo senza parole», aggiunge una donna che abita poco lontano. Ieri la donna è partita con il figlio più grande verso Roma per stare vicina alla figlia.

