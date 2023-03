Il buco nero che ha 30 miliardi di volte la massa del Sole scoperto dagli scienziati Uk: «Uno dei più grandi mai rilevati»

Trenta miliardi di volte la massa del Sole. Sono queste le dimensioni di un (gigante) buco nero. Uno dei più grandi mai rivelati fino a oggi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati, guidati da James Nightingale, della Durham University, nel Regno Unito e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society. «Questo particolare buco nero, che è circa 30 miliardi di volte la massa del nostro Sole, è uno dei più grandi mai rilevati è al limite superiore delle dimensioni che crediamo possano teoricamente raggiungere i buchi neri, quindi si tratta di una scoperta estremamente eccitante», ha detto Nightingale.

La scoperta

Le simulazioni al supercomputer e le immagini catturate dal telescopio spaziale Hubble hanno poi confermato le dimensioni del buco nero. Questo, appena scoperto, è «stato il primo buco nero trovato usando il fenomeno del gravitational lensing», spiega Nightingale al Guardian. «La maggior parte dei più grandi buchi neri che conosciamo sono in uno stato attivo, in cui la materia attirata dagli stessi si riscalda e rilascia energia sotto forma di luce, raggi X e altre radiazioni», continua lo scienziato. Ciò, li rende più visibili. Tuttavia, il fenomeno del lensing gravitazionale «permette – continua Nightingale – di studiare buchi neri inattivi, cosa attualmente impossibile per le galassie distanti. Questo approccio potrebbe consentire di individuare molti altri buchi neri oltre il nostro universo locale e rivelare come questi oggetti si siano evoluti indietro nel tempo cosmico».