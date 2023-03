«Rifarei tutto pur di salvare mio nipote»: Jeremy Renner rilascia la prima intervista dopo l’incidente sulla neve – Il video

Dopo l’incidente violentissimo e quasi mortale che l’ha visto coinvolto, torna sul piccolo schermo l’attore Jeremy Renner. In un’intervista con Diane Sawyer di ABC News, la star di Hollywood ha fornito nuove informazioni sulle sue condizioni di salute. Nell’anticipazione pubblicata sui canali social del network televisivo statunitense, l’attore parla del dolore, delle lesioni subite durante l’incidente, ma anche di non aver rimpianti nell’aver voluto proteggere e salvare il nipote. Renner, infatti, è rimasto schiacciato da uno spazzaneve di sei tonnellate mentre cercava di fermarlo ed evitare lo schianto del mezzo contro il nipote. L’attore è stato risucchiato dalla macchina, rompendosi più di 30 ossa. «Lo rifarei di nuovo perché lo spazzaneve stava andando nella direzione di mio nipote. Sono corso da lui, mentre chiedeva aiuto. Non pensavo fosse vivo», ha dichiarato l’attore nell’intervista. Renner è scoppiato in lacrime durante l’intervista quando la giornalista gli ha detto: «Ho sentito che, nel linguaggio dei segni, avevi detto alla tua famiglia, “Mi dispiace” (per le sue condizioni post-incidente, ndr)». Ma Renner ha sottolineato che anche nelle fasi più difficili, in lui ha prevalso «la voglia di sopravvivere: quanto successo non mi ucciderà, in nessun modo: ho perso molta massa muscolare e ho le ossa distrutte, ma sono stato rifornito di carburante e riempito con amore e titanio».

