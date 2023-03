Il medico del falso Green Pass a Pippo Franco: «Il vaccino uccide, lascia stare»

Antonio De Luca, medico dei vip e consulente del Tribunale, indagato per falso nella vicenda delle vaccinazioni e dei Green Pass, non è riuscito a convincere il figlio Emilio a «farsi inserire nella lista di persone falsamente vaccinate», scrive il giudice per le indagini preliminari. In compenso ci è riuscito con attori come Pippo Franco. E ha ottenuto certificati verdi falsi per tutta la sua famiglia. Il medico è il «vero cervello e promotore» secondo il Nas della truffa che ha coinvolto familiari, amici e conoscenti. Ma anche Pippo Franco insieme al figlio Gabriele e alla moglie. Anche se il collega Alessandro Aveni è stato arrestato. De Luca in un’intercettazione diceva a un amica «il vaccino t’ammazza, lascia stare». Ma De Luca aveva anche altri clienti nel mondo del cinema. Come Vittorio Cecchi Gori, mai indagato. Nell’inchiesta c’è anche un filone che riguarda i falsi contrassegni per disabili. Un indagato, visitato in carrozzella, è stato poi sorpreso a camminare. Una signora solo quando si avvicina alla sede dell’Inps prende una stampella e si mette a zoppicare. Un’altra guida un’auto per normodotati e, una volta al mare, non ha alcuna difficoltà a camminare sulla sabbia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: