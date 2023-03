Il caso al comizio del centrodestra a Udine, i leghisti non cantano l’Inno di Mameli: sul palco Salvini e Fedriga – Il video

Rischia di diventare un caso la chiusura del comizio finale del centrodestra a Udine, dove sono saliti sul palco per sostenere il governatore uscente del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga alcuni big della coalizione con Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il comizio in piazza XX settembre si è concluso con l’inno di Mameli, che però non tutti hanno voluto intonare. Se per esempio cantavano gli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, compreso il ministro degli Esteri, non altrettanto hanno fatto i leghisti sul palco, da Salvini al sindaco di uscente di Udine, Pietro Fontarini, oltre che Fedriga. Bocche serrate per gli esponenti del Carroccio, fatta eccezione per il viceministro Vannia Gava, che invece ha cantato l’inno con gli alleati.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: