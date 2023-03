Pino Insegno pigliatutto in Rai? Le voci sui programmi che potrà condurre: sui social si scatenano i meme

Sembra che sarà Pino Insegno uno dei protagonisti del cambio di conduttori e presentatori Rai. Secondo il magazine TvBlog, l’attore, doppiatore e conduttore romano si sarebbe assicurato due nuovi lavori. Il primo è la poltrona di conduttore de L’Eredità, il quiz più longevo della televisione italiana, al momento occupata da Flavio Insinna. Il secondo ruolo è quello di conduttore de L’anno che verrà, il programma che dal 2003 RaiUno organizza per la notte di Capodanno. In questo caso, Insegno prenderebbe il posto di Amadeus, che conduce il programma dalla notte di San Silvestro del 2015. Se le voci dovessero essere confermate, il conduttore romano otterrebbe la guida di due programmi di punta della programmazione Rai. E c’è chi dietro la scelta di Pino Insegno ci vede più che altro un’influenza del governo Meloni. Prima delle ultime elezioni politiche, infatti, il conduttore romano ha partecipato a un comizio di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo, a Roma, introducendo sul palco proprio Giorgia Meloni. Insegno non ha mai nascosto le sue simpatie verso la presidente del Consiglio. In un’intervista a Repubblica rilasciata a inizio febbraio, il conduttore ha precisato però che il suo ritorno in Rai è dovuto alle sue doti televisive e non certo dalle sue posizioni politiche. Nel frattempo, la notizia che Pino Insegno potrebbe prendere il posto di Insinna e Amadeus ha già fatto scatenare gli utenti social. «Ieri ho letto un tweet “pino insegno prossimo papa”, è vero?», scherza un utente. Mentre c’è chi propone ironicamente di cambiare il nome di RaiUno in «Pino Insegno Channel».

