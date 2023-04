Dai falsi sulle proteste in Francia alla presunta cocaina al Parlamento europeo – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Nell’ultima settimana si sono moltiplicate le notizie non verificate sulle proteste contro la riforma delle pensioni recentemente approvata in Francia. Nello specifico, ad attirare la nostra attenzione per il numero di condivisioni ricevute su Facebook sono state due: un presunto striscione contro l’Italia e un’immagine che ci sembrava – e avevamo ragione – di aver già visto. Altro tema particolarmente colpito dalla disinformazione è stata la sparatoria nella scuola di Nashville. Non sono mancati, poi, gli argomenti classici: vaccini, scie chimiche, e la guerra tra Russia e Ucraina. In particolare, Vladimir Putin è stato oggetto delle dichiarazioni di un politico sudafricano che alcuni utenti hanno confuso con il presidente del Paese.

