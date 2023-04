Il Papa girava nei reparti pediatrici del Gemelli senza mascherina. Eppure c’è l’obbligo e lui era stato ricoverato per una infezione respiratoria

Un diluvio di polemiche accompagna sui social le immagini di Papa Francesco nella sua visita al reparto di oncologia pediatrica al Gemelli che si è conclusa con il battesimo del piccolo Miguel Angel. Papa Francesco era infatti stato ricoverato in ospedale 36 ore prima con quella che il bollettino medico aveva definito una “infezione respiratoria”. Una bronchite infettiva o di natura batterica o di natura virale (non è stato specificato), eppure il pontefice non aveva la mascherina Ffp2 che per legge è obbligatoria per accedere a qualsiasi ospedale fino al prossimo 30 aprile.

Tutti intorno al Papa in effetti indossavano la mascherina, anche la mamma di Miguel Angel che viene battezzato e accarezzato da Francesco come è ben visibile nel filmato postato dalla stessa Santa Sede. L’episodio ha scatenato numerose polemiche sui social, cavalcate in particolare da account di gruppi cattolici conservatori che non amano particolarmente questo Papa. Ma sono arrivate anche da utenti comuni, che si sono chiesti come mai in un reparto di pazienti particolarmente fragili come l’oncologia pediatrica del Gemelli non sia stato chiesto al Papa convalescente di indossare la mascherina a protezione non solo di se stesso, ma anche altrui.

