Regionali Friuli-Venezia Giulia, affluenza in calo alle 12 – I dati

Nel 2018 l’affluenza era stata del 18,07%. In quell’occasione il voto era concentrato in un’unica giornata

Affluenza in calo alle 12 in Friuli-Venezia Giulia dove si vota per le elezioni Regionali e per le Comunali in 24 Comuni oggi domenica 2 aprile e domani lunedì 3 aprile. Stando ai dati relativi a quasi tutte le sezioni (1.262 su 1.360), l’affluenza oscilla tra l’11 e il 12%, secondo il sito della Regione. Nell’ultima tornata elettorale del 2018 le operazioni di voto erano concentrate in un’unica giornata e alle 12 avevano fatto registrare il 18,07%. Nelle singole circoscrizioni, l’affluenza alle 12 è stata dell’11% a Trieste, Tolmezzo e Pordenone e del 12% a Gorizia e Udine.

