Napoli-Milan, tensione sugli spalti dello stadio Maradona: scontri in curva tra i tifosi azzurri – Il video

Prima i cori contro il presidente del Napoli De Laurentiis, poi la rissa sugli spalti e infine il “fuggi-fuggi” generale. È ciò che è accaduto nei primi 45 minuti del match Napoli-Milan, che si è concluso con la vittoria della squadra rossonera per 0-4. Durante il primo tempo, diversi ultras della squadra di Spalletti, da tempo in contrasto con le politiche della società dentro lo stadio del Napoli dove non è (più) consentito l’accesso a bandiere e tamburi e contrari al prezzo dei biglietti venduti per le partite, si sono scontrati tra loro in curva al Maradona. La situazione è subito degenerata sugli spalti dove si sono verificate violenze e pestaggi, creando poi un vuoto tra i seggiolini delimitando di fatto – come scrive Fanpage – un confine da non oltrepassare. Ma l’atmosfera pesante si era sentita già sin da fuori lo stadio, dove gli ultras si sono radunati già nel primo pomeriggio per manifestare la loro contrarietà alle politiche della società azzurra.

