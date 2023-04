Il Napoli senza Osimhen crolla in casa contro il Milan 0-4: rossoneri terzi

Senza il centravanti Victor Osimhen, il Napoli perde le sue certezze. Nel match, disputato questa sera, domenica 2 aprile allo stadio Maradona, la squadra azzurra perde in casa 0-4 contro il Milan. Luciano Spalletti torna a subire quattro gol in casa in una partita di Serie A dopo 14 anni. Al 17esimo minuto del primo tempo, l’attaccante milanista Leao solo davanti a Meret riesce a beffarlo e con un tocco morbido sigla il primo gol della partita. A trovare il raddoppio al 25esimo minuto del primo tempo è lo spagnolo Diaz, grazie a una manovra corale della squadra: Bennacer dalla sinistra crossa in area, la palla finisce a Brahim Díaz che controlla e con il mancino e la piazza sotto la traversa. Al 59esimo minuto è di nuovo il giocatore portoghese a segnare il terzo gol della partita. E poi lo 0-4 finale di Saelemaekers che salta tutta la difesa del Napoli e solo davanti a Meret calcia sotto le sue gambe, siglando così l’ultimo gol che incorona il Milan come il vincitore del big match di stasera al Maradona. Questa partita è solo la prima delle tre sfide che in un mese vedranno affrontarsi Napoli e Milan, avversarie anche in Champions.

La protesta dei tifosi del Napoli

Intorno al 5′ del primo tempo di Napoli-Milan in curva B i tifosi azzurri si sono spostati lasciando un grande spazio di seggiolini vuoti al centro del settore del Maradona. Una forma di protesta all’interno dello stadio poco dopo l’inizio del match, proseguendo lo sciopero annunciato per questa sera. Al fischio iniziale della partita ci sono stati solo dei cori delle curve contro il presidente del Napoli, De Laurentiis. I tifosi delle curve azzurre non fanno cori per il Napoli e lasciano il silenzio dello stadio al settore ospiti pieno di tifosi del Milan, gli unici che si sentono con i loro cori per i rossoneri.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: