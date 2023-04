Scontri in curva, arrestati due ultras del Napoli per rissa aggravata. La società: «Nessun divieto d’ingresso allo stadio con bandiere e striscioni»

Un uomo di 32 anni napoletano e uno di 37 della provincia di Benevento sono stati arrestati con l’accusa di aver preso parte agli scontri avvenuti nella curva B dello stadio Maradona nei primi 45 minuti del match Napoli-Milan di domenica sera scorsa, 2 aprile. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza hanno aiutato la Digos nell’individuazione dei due, che fanno parte del gruppo Ultras 72. I due sono accusati di possesso di oggetti contundenti e di rissa aggravata. Inoltre, per i presunti colpevoli è stato emesso anche il divieto di accedere ad altre manifestazioni sportive per cinque anni. Gli scontri sono avvenuti durante il primo tempo della partita, quando alcuni ultras della squadra di casa hanno iniziato a mettere in atto violenze e pestaggi. L’atmosfera tesa si era già percepita fuori lo stadio, dove i tifosi si erano radunati nel primo pomeriggio per manifestare la loro contrarietà alle politiche della società azzurra. Tra cui il caro-biglietti, la fidelity card e la rigida applicazione delle norme che regolano l’introduzione di bandiere, tamburi e altro materiale utilizzato per supportare gli azzurri.

La replica del Napoli e la condanna del sindaco

«Credo che dobbiamo sicuramente evitare che ci siano episodi di violenza. Quanto accaduto nella partita con il Milan, di cui ho visto le immagini televisive, è inaccettabile», ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il presidente della società, Aurelio De Laurentiis, aveva stigmatizzato anch’egli gli scontri con parole di fuoco: «Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti». Oggi poi la società ha rilasciato una nota in cui annuncia che allo stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. «Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito ufficiale del Club azzurro dall’inizio della stagione», precisa la nota. Inoltre, viene specificato che tale proceduta «è stata seguita dai tifosi del Milan che hanno assistito all’incontro di campionato di domenica sera».

