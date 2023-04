Napoli, emergenza attacco alla vigilia della supersfida di Champions col Milan: infortunati Osimhen e Simeone, in difficoltà Raspadori

Sarà un Napoli con un attacco “d’emergenza” quello che scenderà in campo domani sera contro il Milan, nella prima gara della doppia supersfida valevole per i quarti di finale di Champions League. Il centravanti titolare, Victor Osimhen, infortunatosi a fine marzo con la sua nazionale, non ce la farà a rientrare. Il bomber nigeriano ha partecipato all’allenamento di rifinitura svolto questa mattina al centro sportivo di Castelvolturno, ma è ancora fuori gioco: non è stato inserito nell’elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Ma a mancare all’appello sarà anche il sostituto n° 1 al centro dell’attacco: Giovanni Simeone. Il cholito è rimasto infortunato nell’ultima gara di campionato, venerdì scorso a Lecce, e non sarà disponibile. La diagnosi accertata di distrazione al bicipite femorale destro rischia di tenerlo lontano dal prato verde per tutto il mese di aprile. Bruciate le prime due carte, Spalletti non potrà che schierare al centro dell’attacco Giacomo Raspadori: anche l’ex Sassuolo non è al meglio, e ha svolto lavoro individuale nelle ultime sedute, ma sarà “precettato”, affiancato con ogni probabilità da Politano e Kvaratskhelia. Ma dopo la figuraccia rimediata otto giorni fa, con lo 0-4 subito in casa nel big match di campionato, i tifosi del Napoli sono in fibrillazione: in vista della “rivincita” di domani sera al Meazza, della gara di ritorno in programma al Maradona tra una settimana, ma anche dell’ultimo scorcio di campionato, con uno scudetto ormai a portata di mano ma da mettere al sicuro al più presto sul campo.

Foto: ANSA / CESARE ABBATE

