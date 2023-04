Morgan ottiene il primo programma in Rai: cosa farà per quattro puntate

Morgan torna in tv, accompagnato da Pino Strabioli. Da lunedì 10 aprile fino a giovedì 13 aprile, infatti, in seconda serata su Rai2, andrà in onda StraMorgan. Il programma, registrato negli studi Rai di Torino, è costituito in quattro puntate interamente dedicate alla musica, in cui Morgan e Strabioli, che farà da voce narrante nello show, guideranno gli spettatori nel mondo musicale, tra canzoni, partiture, voci, storie e note a margine sulla storia della musica. Assieme ai due conduttori ci sarà anche un’orchestra composta da giovani musicisti, oltre che a interventi di ospiti che racconteranno la genesi dei brani e degli artisti che li hanno realizzati. Per Morgan si tratta di un ritorno su Rai 2 a cinque anni dalla conduzione di programmi come Freddie – Morgan racconta i Queen e Ziggy – Morgan presenta David Bowie e la presenza del musicista e compositore tra i giudici di The Voice of Italy. Il ritorno in Rai di Morgan era in aria da tempo, sin dalla mancata nomina a consigliere per la musica al ministero della Cultura, guidato dal ministro Sangiuliano, che preferì nominare il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. All’epoca, intervenne il sottosegretario Vittorio Sgarbi che tentò di consolare il frontman dei Bluvertigo, dichiarando che Marco Castoldi «»merita di più, lui deve avere un ruolo attivo, fattivo». E Sgarbi anticipò le varie strade che avrebbe potuto percorrere Morgan: «Lui sarebbe perfetto nel ricoprire un ruolo importante nelle università. Sto pensando anche a un programma Rai per lui». E alla fine lo show è arrivato per davvero, StraMorgan.

