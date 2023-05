Morgan al cenacolo milanese di Arturo Artom si mette a suonare e non se lo fila nessuno – Il video

«Un applauso a Morgan», così il cantante di Altrove è stato accolto al cenacolo milanese di Arturo Artom. Dopo una stretta di mano alla vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, si unisce alla tavola dei presenti. Per poi fare quello che gli riesce meglio: cantare e suonare. Così si accomoda di fronte a un pianoforte e inizia a cantare Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. Ma i presenti – non tutti, bisogna riconoscere – in piedi alle sue spalle sembrano non essere particolarmente rapiti dall’esibizione del musicista. Qualcuno guarda il cellulare, altri parlano tra loro e c’è chi, invece di riprendere la sua performance, sceglie di filmare le opere appese alle pareti lì intorno. Poi il cantante abbandona il pianoforte e torna al tavolo dove inizia a cantare il brano simbolo del capoluogo lombardo: Oh mia bela Madunina. In questo caso l’esibizione viene apprezzata da molti, che si uniscono al canto dell’artista.

