Morgan: «Io a Sanremo? Ovvio, Amadeus non è un musicista». E su Giorgia Meloni: «Vi spiego perché non può essere fascista»

«Sono il più bravo di tutti a fare musica in tv». Lo ha detto Morgan, durante un’intervista al settimanale Oggi a quattro giorni dalla messa in scena – in seconda serata su Rai 2 – dello show musicale StraMorgan. Tra le tematiche toccate, anche la sua presenza al Festival di Sanremo. Di cui tanto si è parlato dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che aveva rivelato di «vedere bene» Marco Castoldi alla kermesse del prossimo anno. «Morgan, un ponte fra musica classica e contemporanea. Meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez», era stato il commento di Sgarbi. Per il musicista «è una cosa ovvia» la sua presenza al Festival. «Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali», ha detto. Poi il commento rivolto ad Amadeus: «Lui non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo». Nella lunga intervista, Morgan ha poi parlato di politica e, in particolare, della premier Giorgia Meloni. «Quando stava all’opposizione le ho chiesto se fosse interessata a ragionare sulla cultura, sulla musica, e lei si è dimostrata molto aperta, coinvolta. Abbiamo parlato, scambiato idee», racconta. E poi ancora: «Io ho posizioni anarchiche, libertarie. Le ideologie non esistono più. È assurdo identificare con il fascismo chi è di destra. Un fascista è uno schiavista, un censore, un carceriere, uno che è contro l’umanità e l’espressione artistica. Giorgia Meloni dimostra invece umanità», ha concluso.

