Beatrice Venezi: «Direttrice d’orchestra? Meglio direttore». Scoppia il dibattito sui social

Ci pensa Beatrice Venezi alla quarta serata a riportare la tradizione delle polemiche che accompagnano Sanremo. Monta sui social il dibattito sulla direttrice d’orchestra, la più giovane tra le italiane, che ha accompagnato in finale le Nuove proposte, con la vittoria di Gaudiano. Venezi è stata accolta da Amadeus sul palco dell’Ariston chiarendo da subito che gradisce più essere definita «direttore». Il termine «direttrice», secondo Venezi non definisce con precisione il suo mestiere, anche perché «c’è una storia dietro» quel nome: «Io sono un direttore d’orchestra, non una direttrice d’orchestra. Quello che conta per me è il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro, nel mio caso la mia professione ha un determinato nome ed è direttore d’orchestra». E da qui scoppia la polemica sui social, che probabilmente neanche l’Accademia della Crusca potrà mai risolvere. «Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo», tiene il punto Venezi.

