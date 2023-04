Russia, terremoto in Kamchatka: il video del supermercato dopo la scossa

Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato intorno alle 4 ora italiana nella penisola della Kamchatka, in Russia. Lo ha riferito il Servizio geofisico dell’Accademia delle scienze russa citato da Ria Novosti. Secondo la fonte russa al momento non ci sono segnalazioni di vittime o danni. Alcuni testimoni hanno riferito di due forti scosse consecutive con scene di panico e fughe dagli edifici. La magnitudo del sisma era stata inizialmente indicata in 5.7, ma è stata poi rivista al rialzo dagli scienziati, 6.9 per quelli russi e 6.5 per la statunitense Usgs. La scossa è stata piuttosto superficiale e per questo è stata avvertita distintamente, nonostante non sia tra le più forti a cui la penisola è abituata. Devastante è stato il sisma di magnitudo 9.0 del 1952. Nello tsunami che ne seguì si calcola che persero la vita circa duemila persone.

