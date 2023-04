Il curioso omaggio di Kiev all’Italia sulle note di “Funiculì funiculà”: «Grazie per l’amicizia e l’artiglieria pesante» – Il video

«Grazie, Italia, per l’amicizia e l’artiglieria pesante. Forza Italia. Forza Ucraina». Lo ha scritto su Twitter il ministero della difesa ucraina di Oleksiy Reznikov. A corredo del post anche un video che – sulle note di Funiculì Funiculà cantata da Luciano Pavarotti – mostra scorci di diverse città italiane, da Roma a Pisa, fino a Torino; prodotti tipici e una tazzina di caffè con in sovrimpressione le scritte: «L’Italia, la casa delle auto più belle, delle città più pittoresche», si legge nelle didascalia del video (originale) di ringraziamento che mostra le vetture simbolo italiane come Ferrari e Lamborghini; ma anche «L’Italia, il Paese del miglior caffè e dei critici di cucina», si vede ancora nel video in cui vengono mostrati tweet di utenti come «Ogni volta che metti la pasta a cuocere nell’acqua fredda una nonna italiana muore» e pure «se provi a cucinarlo in Italia la polizia ti arresta». Tra le immagini di auto, pasta, monumenti e caffè, anche l’abbraccio tra Giorgia Meloni e il presidente Volodymyr Zelensky durante la visita a Kiev della premier a fine febbraio e mezzi militari di vario tipo.

