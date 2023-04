Le carte top secret di Usa e Nato sulle armi all’Ucraina finite sui social network (modificate)

Una serie di documenti top secret degli Stati Uniti e della Nato sono finiti sui social network. L’argomento delle carte erano i piani per il rafforzamento dell’esercito ucraino. Lo scrive il New York Times citando fonti dell’amministrazione americana. Il Pentagono ha aperto un’indagine sulla vicenda. I documento sono finiti su Twitter e su Telegram. Secondo le fonti, i documenti pubblicati sono stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale. Gli analisti americani dicono che i documenti sono stati cambiati aumentando le stime americane dei morti di guerra ucraini. E rivedendo al ribasso quelle sulle vittime della Russia. Per questo si punta a un tentativo di disinformazione da parte di Mosca. Nei documenti pubblicati erano dettagliate le prossime consegne di armi, i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni.

