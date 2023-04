Il vescovo si presenta a messa su un monopattino con cui arriva all’altare. Fedeli divertiti e le immagini fanno il giro del mondo – Il video

Da qualche giorno viene pubblicato su siti e social in tutto il mondo un breve frammento di video che riprende in una chiesa poco prima della funzione un vescovo che arriva all’altare fra le risate dei fedeli su un rapidissimo monopattino elettrico. Le prime pubblicazioni sono avvenute in Gran Bretagna, ed è possibile che il video sia stato girato in una diocesi del Regno Unito, ma non sono indicati mai il nome del vescovo e il luogo delle riprese. E a dire il vero proprio da quelle parti – in Irlanda, a Dublino – fu girato nel 2020 un video analogo. Il prelato in monopattino era però un semplice prete che salì sopra davanti all’altare al termine della messa della vigilia di Natale 2020. Padre Peter O’Connor anche in quel caso fra le risate e perfino il tifo dei fedeli spiegò di avere appena ricevuto il monopattino come dono natalizio nella parrocchia di Ballyroan e di avere voluto festeggiare insieme ai parrocchiani il gradito regalo.

Meno felice invece la storia del pioniere di tutti i prelati in monopattino quella avvenuta nelle Filippine nel 2015, quando un sacerdote pensò bene di salire su un hoverboard per dare la benedizione a tutti i fedeli durante la messa di Natale intonando un canto. Il vescovo suo superiore in quel caso non la prese benissimo, e lo sospese per alcune settimane da tutte le funzioni spiegando in un comunicato che «l’eucaristia richiede il massimo rispetto e riverenza. È il memoriale del sacrificio del Signore. È la fonte e il culmine della vita cristiana. È la più alta forma di culto della Chiesa. Di conseguenza, non è una celebrazione personale in cui si può introdurre capricciosamente qualcosa per attirare l’attenzione della gente».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: