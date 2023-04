«Berlusconi assente»: l’applauso del Senato alla chiama del leader di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva – Il video

Un applauso sentito del Senato ha risposto alla chiama di Silvio Berlusconi, dichiarato «assente» dal senatore segretario che sta svolgendo la seduta a Palazzo Madama. Un omaggio al leader di Forza Italia ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva a causa di una polmonite acuta. La chiama era relativa al voto per il dl Superbonus. Continua a crescere la preoccupazione per il leader azzurro, che in queste ore ha ricevuto la visita dei figli Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Oltre al fratello Paolo che all’uscita dell’ospedale ha dichiarato: «È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono».

