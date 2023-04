Silvio Berlusconi ricoverato, solo i familiari possono fargli visita. Il fratello Paolo all’uscita dal San Raffaele: «È una roccia, ce la farà» – Il video

«È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono». È quanto ha dichiarato il Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano. Oltre a lui tutti figli gli hanno fatto visita: Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Il leader è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. A darne notizia è l’Agenzia Giornalistica Italiana. Presente anche la compagna Marta Fascina, che lo ha accompagnato in mattinata e che sarebbe al fianco del leader di Forza Italia dal momento del ricovero. Tra chi è arrivato all’ospedale, nelle scorse ore c’è stata anche la capogruppo del Senato e fedelissima di Berlusconi, Licia Ronzulli, partita in aereo da Roma attorno alle 14. L’ufficio stampa dell’ospedale ha fatto sapere, attraverso dichiarazioni di Zangrillo, che questa sera non verrà emesso alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader azzurro. Tantissimi i messaggi di supporto e affetto che Berlusconi sta ricevendo in queste ore.

