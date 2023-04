Un albero crolla su un’auto in provincia di Roma, due persone intrappolate: i pompieri li liberano

Un incidente stradale surreale si è verificato a Castel Gandolfo in provincia di Roma. Intorno alle 22.50 di ieri la squadra dei vigili del fuoco di Marino con al seguito l’autoscala e l’autogru è intervenuta sulla Strada provinciale 140 all’altezza, del Km 2 di viale Costa, per un grosso albero caduto su un’automobile in transito, all’interno della quale viaggiavano due persone. Entrambe incastrate tra le lamiere dell’abitacolo, sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate alle cure del 118 che le ha trasportate al pronto soccorso. Il più grave (seduto lato passeggero) è ora ricoverato in codice rosso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: