Un fan di Berlusconi al San Raffaele direttamente dalla Puglia: «Per lui andrei anche al Polo Nord»

Dalla Puglia a Milano. Un grande fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano – dove il leader azzurro è ricoverato in terapia intensiva – direttamente da Alliste, in provincia di Lecce. Si chiama Marco Macrì, ha 31 anni, e si definisce un «fan fedelissimo» del Cavaliere. È arrivato nel capoluogo lombardo questa notte in treno e si è posizionato sotto il settore D dell’ospedale, con un cartellone. Sopra si legge «Forza Silvio, il Salento è con te». «Sono venuto qui apposta. In certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri», racconta. «Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo nord perché come Silvio non c’è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento», conclude. A dimostrare la sua lunga “fede” nel leader di Forza Italia è anche un tatuaggio che raffigura Berlusconi, che ha da diverso tempo. E per questo ormai un po’ sbiadito. Diverse le persone e gli striscioni per il numero 1 di Forza Italia. In uno di questi, steso fuori all’ospedale, si legge: «Forza Silvio. Monza è con te».

