Berlusconi al San Raffaele, inizia il terzo giorno di terapia intensiva. Il figlio Luigi arriva in ospedale

Inizia la terza giornata in terapia intensiva, e le condizioni di Silvio Berlusconi appaiono stabili. Il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele da mercoledì 5 aprile per le complicanze derivate dalla leucemia cronica, tra cui un’infezione polmonare, è stabile. Da ambienti ospedalieri filtra che il leader di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e, nella giornata di oggi, si sottoporrà a nuovi accertamenti. Nessun bollettino medico previsto per la giornata di oggi, 7 aprile. Luigi Berlusconi, uno dei figli di Silvio, è arrivato a metà mattinata in ospedale, entrando dal cancello sul lato via Olgettina. Intanto, sul Giornale, è stata pubblicata una conversazione avvenuta tra Berlusconi e il direttore Augusto Minzolini. «Il tono del presidente non è quello di sempre, ma la voce è ferma e la voglia di parlare è tanta», ha raccontato il giornalista. «Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su», gli avrebbe detto Berlusconi. Nella conversazione, quest’ultimo ha ricordato alcuni passaggi della discesa in campo del 1994: «Chiesi ai miei sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei comunisti. Mi dissero di sì. “Ma solo se scende in campo lei”. Lo feci». Poi, concludendo la conversazione, il Cavaliere ha promesso a Minzolini: «Appena esco di qui, ci vediamo». Intanto, fuori dall’ospedale, si sono radunati diversi supporter di Berlusconi. Striscioni, lettere, cartelli. C’è quello firmato dalla curva del Monza “Davide Pieri” con su scritto «Forza Silvio, Monza è con te», e un cartellone di un fan arrivato a Milano dal Salento, che spiega: «Sono venuto qui apposta, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore, non è politica non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia, anche se si trovasse al Polo Nord perché di Silvio ce ne è uno solo».

I video dei fan di Berlusconi fuori dal San Raffaele

fan di berlu 1

Il tuo browser non supporta il tag iframe

fan di berlu 3 Il tuo browser non supporta il tag iframe

Continua a leggere su Open

Leggi anche: