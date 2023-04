Via Crucis, a Roma fa troppo freddo e il Papa non andrà al Colosseo: si unirà alla preghiera da Santa Marta

A causa delle temperature troppo basse a Roma, papa Francesco non andrà al Colosseo dove questa sera si svolgerà la via Crucis dalle 21.15. Il Pontefice si unirà alla preghiera contro le guerre e per la pace e la fratellanza da Casa Santa Marta. Saranno alcuni rifugiati da diversi paesi in guerra, riferisce Ansa, a portare la croce nel corso della processione. La decisione di non recarsi al Colosseo potrebbe esser stata presa per tutelare la salute del papa dopo i problemi delle settimane scorse. A fine marzo il Santo Padre è stato ricoverato per alcuni giorni all’ospedale Gemelli di Roma per una bronchite infettiva, che si pensava lo avrebbe tenuto lontano dalle celebrazioni pasquali. Così non è stato e Bergoglio già domenica 2 aprile ha recitato l’omelia delle Palme.

