I due video della violenza sessuale su una 15 enne alla Festa dell’Unità di Bologna

Una violenza di gruppo su una ragazza di 15 anni al parco Nord di Bologna durante la Festa dell’Unità. E due video registrati il 17 settembre 2022. Il primo mostra lo stupro vero e proprio. Nel secondo la ragazza viene schernita dal branco. Questo c’è agli atti dell’inchiesta dei carabinieri che per adesso vede la denuncia di cinque minorenni e un maggiorenne. La 15 enne ha denunciato tutto il 19 settembre alla stazione di Corticella. La ragazza è stata ascoltata in forma protetta dai militari e ha raccontato i dettagli della serata. Secondo la testimonianza, infatti, sarebbe stata avvicinata dal gruppo per passare insieme la serata alla festa dell’Unità – dove oltre a ristoranti ci sono anche giochi e giostre – ma, dopo aver passato qualche ora insieme, i giovani hanno deciso di appartarsi.

Il secondo filmato

Di filmati quindi ce ne sono due. Il Resto del Carlino segnala oggi che nel secondo la ragazza viene bullizzata dal gruppo di sei persone. La giovane li conosceva di vista. Per questo si sarebbe fidata ad appartarsi con loro. Secondo gli inquirenti proprio gli atti di bullismo che si sono accompagnati all’abuso sessuale hanno convinto la ragazzina a non opporre resistenza per paura. La ragazza ha poi denunciato anche perché aveva paura che quei video finissero sul web. I minorenni e il maggiorenne dovranno rispondere dell’accusa di violenza di gruppo. Indaga la pubblica ministera Francesca Rago. Che intanto ha chiesto e ottenuto il divieto di avvicinarsi alla denunciante nei confronti del maggiorenne. Una misura che però i carabinieri non hanno potuto attuare perché nel frattempo il giovane è andato via dall’Italia e si è trasferito all’estero.

La testimonianza

Secondo la testimonianza la ragazza sarebbe stata avvicinata dal gruppo per passare insieme la serata alla festa dell’Unità – dove oltre a ristoranti ci sono anche giochi e giostre – ma, dopo aver passato qualche ora insieme, i giovani hanno deciso di appartarsi. Lontano dalle persone, quindi, il gruppo avrebbe iniziato un gioco tipico degli adolescenti. Una sorta di “gioco della bottiglia” che, però, è degenerato fino al punto che la ragazza di 15 anni è stata costretta a compiere degli atti sessuali con uno dei ragazzi. Mentre gli altri riprendevano la scena. Tra i denunciati ci sono anche ragazze.

