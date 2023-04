Russia, arrestato l’influencer gay Haoyang Xu. L’accusa: «Promuove propaganda omosessuale» – I video

Le autorità russe hanno arrestato l’influencer Lgbtq Haoyang Xu con l’accusa di aver violato la legge che proibisce la cosiddetta «propaganda omosessuale». Giovedì si è tenuta l’udienza nella quale è stato giudicato colpevole. Al momento, il ragazzo, ventunenne, è detenuto in un centro per stranieri ma potrebbe essere deportato dalla Russia, ha fatto sapere il suo avvocato Adel Khaydarshin alla Cnn. L’arresto arriva dopo che lo scorso ottobre la Duma aveva promulgato una legge che vieta di considerare le relazioni omosessuali come «normali». Anche Gela Gogishvili, il partener del ragazzo, è considerato colpevole, sulla base della stessa norma, ed è stato condannato a pagare 200 mila rubli di multa (circa 2,400 euro).

I video della coppia

Xu, di nazionalità cinese, da tempo racconta la sua vita in Russia assieme a Gogishvili, e sono proprio i numerosi video pubblicati su YouTube, TikTok e altre piattaforme sociale che sono al centro della sua incriminazione. «Si definiscono maschi e si baciano, abbracciano, e si toccano in varie parti del corpo, inclusa l’area dei genitali», si legge nella sentenza che si scaglia anche contro il titolo di uno dei video dei due: «Come dorme una coppia gay?». Secondo l’accusa, 1.800 dei follower degli influencer sarebbero minorenni. Xu ha la possibilità di appellarsi alla decisione del giudice.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Continua a leggere su Open

Leggi anche: