Gianni Letta dal San Raffaele: «Berlusconi tornerà in campo. Sta meglio di quanto pensassi». I medici: ha chiesto di andare a casa – Il video

«Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata». Così il fedelissimo del cav, Gianni Letta commenta le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da mercoledì scorso ricoverato al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare e affetto da leucemia. «L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi», ha aggiunto l’ex sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi. Letta, poi, ha voluto smentire le voci secondo le quali il leader di Forza Italia non farà più politica. «Lo conoscete», ha detto all’uscita dal San Raffaele «L’ha detto benissimo lui: “È dura, non mollo, ce la farò anche questa volta”. Meglio non si poteva dire – ha aggiunto – voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada».

Come sta Berlusconi?

Ieri era stato lo stesso Berlusconi ad affermare di «non vedere l’ora di tornare in campo» in una telefonata ai dirigenti di FI. Nel frattempo, dall’ospedale meneghino continuano gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio che in queste ore sta chiedendo insistentemente di tornare a casa nonostante i problemi – l’infezione polmonare fra tutti – non si siano risolti. Chi lo ha visitato ieri e l’altro ieri ha affermato di vederlo «bene», e in ogni caso meglio del giorno del ricovero. Oggi, il ministro degli Esteri e coordinatore di FI Antonio Tajani oggi ha dichiarato: «Sta reagendo bene alla cura, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia, quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici».

