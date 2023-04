Le visite di Confalonieri e della figlia Marina, i controlli medici, il «tifo» dei fedelissimi. La Pasqua di Berlusconi in reparto al San Raffaele

È una Pasqua delicatissima quella di Silvio Berlusconi, giunto al quinto giorno di ricovero in terapia intensiva, ma anche di prudente speranza per i suoi famigliari e collaboratori. Ricoverato al San Raffaele di Milano per alcune complicazioni legate alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni, l’ex premier continua a lottare per ristabilire la sua salute, circondato dagli affetti più stretti. Mentre in queste ore di festa i medici tacciono circa gli aggiornamenti clinici ufficiali, a recarsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese per fare gli auguri di persona al fondatore di Forza Italia è stata oggi nuovamente Marina Berlusconi. Entrata con la sua auto dai vetri oscurati dal cancello di via Olgettina, ha lasciato la struttura dopo circa dieci minuti. A portare sostegno all’amico di una vita anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che si è trattenuto al San Raffaele per circa mezz’ora. «La situazione è difficile», ha spiegato ieri il professor Alberto Zangrillo, «ma Berlusconi sta reagendo bene alle cure». I controlli medici per l’ex premier. Dopo la notte tranquilla trascorsa, a quanto si apprende, sia Zangrillo che Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia, nelle ore della mattina sono stati in ospedale per visitare il paziente e controllare i valori utili a monitorare l’andamento della risposta ai trattamenti.

«Qui per lui anche nel giorno di Pasqua»

Anche il giorno di Pasqua tra i fedelissimi del presidente c’è Marco Macrì, fan leccese di Berlusconi che da giorni staziona davanti il San Raffaele di Milano. «Per Silvio ne vale la pena», dice, spiegando di essere arrivato tre giorni fa direttamente dalla provincia di Lecce e che «gli amici non si abbandonano mai, soprattutto nel momento del bisogno» L’intenzione è quella di restare davanti agli edifici dell’ospedale «finché Silvio non rientra ad Arcore».

