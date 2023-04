Licia Ronzulli rompe il silenzio: «Falso che io vada nella Lega, penso solo alla salute di Berlusconi»

Da quando è stato chiaro che il ricovero di Silvio Berlusconi era qualcosa di più grave della solita visita di controllo, prima con la scoperta dell’infezione polmonare poi con la diagnosi di «leucemia mielomoncitica cronica», oltre ai numerosissimi messaggi di auguri di pronta guarigione, sono iniziate a circolare indiscrezioni sul futuro di Forza Italia e su quello di alcuni suoi componenti. Tra questi, quello di Licia Ronzulli che, appena due settimane fa, ha perso il ruolo di coordinatrice del partito in Lombardia. Dopo qualche giorno di silenzio, è lei stessa però a dissipare i dubbi e stroncare le voci di chi la vorrebbe lontana da Forza Italia, pronta ad accasarsi alla Lega. «Il mio unico pensiero è la salute del presidente Berlusconi. La mia unica priorità è che superi presto e bene questo momento difficile. Ognuno affronta come meglio crede questi giorni. Io ho scelto il silenzio. Il rispettoso silenzio», ha fatto sapere Ronzulli, «accolgo con speranza ogni notizia positiva. E farò così d’ora in avanti, fino a quando il presidente non lascerà l’ospedale. Rompo il silenzio solo perché leggo sui quotidiani retroscena fantasiosi, letteralmente inventati, riguardo a inesistenti scenari che mi riguardano ma che non mi appartengono e non corrispondono minimamente alla realtà. In questo momento, chi vuole bene al presidente Berlusconi, come la sottoscritta, non si preoccupa di qualcosa di diverso che non sia la sua salute. Per quanto mi riguarda, Forza Italia è Berlusconi, Forza Italia sarà sempre Berlusconi – e quindi la mia casa – che sta affrontando con forza e tenacia la sfida più grande, che vincerà tornando più forte di prima».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: