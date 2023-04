Berlusconi ricoverato, chi è Orazio Fascina: il padre della «sposa» del leader di Forza Italia al capezzale del San Raffaele

Sono state diverse le visite ricevute dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, da cinque giorni ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo le complicazioni di una polmonite e per proseguire la chemioterapia contro la leucemia mielomonocitica cronica. A raggiungere nel pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile, l’ex premier nel reparto di terapia intensiva, oltre alla figlia Eleonora Berlusconi, anche Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna del Cavaliere. Orazio Fascina dal giorno del ricovero di Berlusconi non ha mai abbandonato la struttura sanitaria del capoluogo lombardo.

Cancelliere del tribunale

Il rapporto tra Marta e i suoi genitori – che sono divorziati da quando lei era ancora piccola: gli ultimi anni della sua adolescenza li ha vissuti con la madre e lo zio Antonio – sembra essere stato sempre molto disteso da quello che trapela dalle varie interviste. La madre, Angela Della Morte, è un’ex insegnate da tempo in pensione che non ha mai posto vincoli alla storia della figlia con Silvio. Mentre il padre, Orazio Fascina, un cancelliere prima del Tribunale di Napoli, oggi di Salerno stando agli elenchi del Comune campano, nonostante abbia ottimi rapporti con la ex moglie e la deputata, pare, – scrive il Corriere della Sera – non fosse presente al ricevimento del 19 marzo scorso a Villa Gernetto, residenza di Lesmo (Monza e Brianza), durante la celebrazione del “matrimonio simbolico” (senza alcun valore legale e patrimoniale) tra la figlia, Marta Fascina, e Silvio Berlusconi. Anche se il nome di un “Orazio” era tra gli invitati.

«Una famiglia semplice»

«Una famiglia semplice», viene descritta dai residenti del quartiere dove la compagna del leader di Forza Italia ha vissuto dagli 8 anni (quando la famiglia si è trasferita da Porto Salvo, in Calabria a Napoli, nel comune di Portici) ai 18 anni, poi è andata a Roma a studiare alla Sapienza. «Li abbiamo cresciuti, Marta e suo fratello Claudio. Anche lui adesso è via, sta a Bolzano, ed è un militare dell’esercito», ha raccontato un residente al Corriere del Mezzogiorno. Nel frattempo, dopo cinque giorni di ricovero le condizioni di Berlusconi sono in leggero miglioramento. Ma il quadro clinico rimane «veramente difficile», come lo ha definito ieri il suo medico personale e primario di Rianimazione, Alberto Zangrillo. In mattinata fonti ospedaliere fanno sapere che l’ex premier ha trascorso un’altra notte «tranquilla».

