Crolla un palazzo di 4 piani a Marsiglia, soccorsi frenati da un incendio. I testimoni: «C’è stata una forte esplosione» – Il video

Un palazzo di quattro piani è crollato verso mezzanotte e mezza nel centro di Marsiglia, in Rue de Tivoli, nel quinto arrondissement. Alcuni testimoni hanno parlato di «una forte esplosione» che ha fatto venire buona parte dell’edificio, come poi ha confermato il prefetto regionale Christophe Mirmand, ipotizzando una fuga di gas dietro l’incidente. Ancora da definire il bilancio di possibili vittime e feriti, con i soccorsi di fatto bloccati da un incendio che impedisce alle squadre di ricerca di avvicinarsi all’area del crollo. «Abbiamo un centinaio di uomini in azione – ha detto l’ufficiale dei pompieri Lionel Matthew – la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate». Evacuati gli edifici intorno al palazzo crollato per precauzione. 11 persone sono state fatte uscire di casa, tra cui due bambini: due adulti hanno avuto bisogno del soccorso medico.

Sans doute en raison d'une explosion, un immeuble s'est effondré rue Tivoli dans le 5e arrondissement de Marseille, vers 0 h 40

🎦 Guilhem Ricavy / FTV pic.twitter.com/QA3EaayHwd

— France 3 Provence (@France3Provence) April 9, 2023

